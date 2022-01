மாநில செய்திகள்

எதிரிகளை தீர்த்து கட்ட வெடிகுண்டு தயாரித்த கும்பல் கைது + "||" + Police arrested a gang of 6 people who were preparing bombs to settle enemies.

எதிரிகளை தீர்த்து கட்ட வெடிகுண்டு தயாரித்த கும்பல் கைது