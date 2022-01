மாநில செய்திகள்

அதிகாரத்தை பறித்து மாநிலங்களை பழிவாங்கும் மத்திய அரசு நாராயணசாமி குற்றச்சாட்டு + "||" + Former First Minister Narayanasamy has accused the central government of seeking revenge on the states by seizing power.

