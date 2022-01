மாநில செய்திகள்

ஸ்டாலின் என பெயர் வைத்தது எப்படி? : முதல்-அமைச்சர் சொன்ன சுவாரஸ்ய கதை + "||" + How did you get the name Stalin? : Interesting story told by the chief-Minister

ஸ்டாலின் என பெயர் வைத்தது எப்படி? : முதல்-அமைச்சர் சொன்ன சுவாரஸ்ய கதை