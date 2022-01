துணை ஜனாதிபதி விரைவில் குணமடைய வேண்டும் - முதல் அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

சென்னை,

இந்தியாவில் கொரோனாவின் 3-வது அலை மற்றும் ஒமைக்ரான் தொற்று பாதிப்பு வேகமாக பரவி வருகிறது. இந்த நிலையில் துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடுவிற்கு தற்போது கொரோனா பாதிப்பு உறுதியாகியுள்ளது.

வெங்கையா நாயுடுவிற்கு ஏற்கனவே ஒருமுறை கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டு குணமடைந்திருந்த நிலையில், தற்போது 2-வது முறையாக அவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில் தமிழக முதல் அமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு விரைவில் குணமடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துகள் என்று தன்னுடைய டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில், 'துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார் என்பதையறிந்து வேதனை அடைந்தேன். அவர் விரைவில் குணமடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்' என்று கூறியுள்ளார்.

I am anguished to know that our respected Vice President Thiru. @MVenkaiahNaidu has been affected with #COVID19.



Our best wishes for his speedy recovery and recuperation.