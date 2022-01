மாநில செய்திகள்

ஜிப்மர், அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் அவசர சிகிச்சைகள் மறுக்கப்படாது + "||" + emergency treatments at Jipmergovernment hospitals are not denied

ஜிப்மர், அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் அவசர சிகிச்சைகள் மறுக்கப்படாது