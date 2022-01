மாநில செய்திகள்

கவர்னர் பெயரில் போலியான தகவல் பரப்பியவர் கைது + "||" + The person who spread fake information in the name of the governor has been arrested

கவர்னர் பெயரில் போலியான தகவல் பரப்பியவர் கைது