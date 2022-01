மாநில செய்திகள்

கலெக்டர் அலுவலகம் எதிரே ஜெபக்கூட்டம் நடத்தியதால் பரபரப்பு + "||" + The commotion was caused by a prayer meeting held in front of the Collectors Office

கலெக்டர் அலுவலகம் எதிரே ஜெபக்கூட்டம் நடத்தியதால் பரபரப்பு