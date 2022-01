சேலம் 8 வழிச்சாலை திட்ட அச்சத்தை போக்க தமிழக அரசு நிலைப்பாட்டை அறிவிக்க வேண்டும்

மாநில செய்திகள்

சேலம் 8 வழிச்சாலை திட்ட அச்சத்தை போக்க தமிழக அரசு நிலைப்பாட்டை அறிவிக்க வேண்டும் + "||" + The Tamil Nadu government should announce its position to allay the fears of the Salem 8-lane project

சேலம் 8 வழிச்சாலை திட்ட அச்சத்தை போக்க தமிழக அரசு நிலைப்பாட்டை அறிவிக்க வேண்டும்