மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று குறைந்தால் முழு ஊரடங்கு ரத்து செய்யப்படும் + "||" + If the corona infection in Tamil Nadu decreases, the entire curfew will be canceled

