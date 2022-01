மாநில செய்திகள்

தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்துக்கு தமிழக அரசு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கும்- மத்திய மந்திரிக்கு முதல் அமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் கடிதம் + "||" + Government of Tamil Nadu will extend full cooperation to the National Highways Authority

தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்துக்கு தமிழக அரசு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கும்- மத்திய மந்திரிக்கு முதல் அமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் கடிதம்