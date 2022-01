மாநில செய்திகள்

ஓரிரு நாளில் நெல் கொள்முதல் நிலையம் திறக்கப்படும் + "||" + The paddy procurement center will be opened in a day or two

ஓரிரு நாளில் நெல் கொள்முதல் நிலையம் திறக்கப்படும்