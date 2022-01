இலங்கை சிறையில் இருந்து 55 மீனவர்கள் விடுதலை ஓரிரு நாளில் சொந்த ஊர் திரும்புகிறார்கள்

மாநில செய்திகள்

இலங்கை சிறையில் இருந்து 55 மீனவர்கள் விடுதலை ஓரிரு நாளில் சொந்த ஊர் திரும்புகிறார்கள் + "||" + 55 fishermen released from Sri Lankan jails return home in a day or two

