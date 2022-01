மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாட்டில் 3 சிறந்த காவல் நிலையங்களுக்கு விருது - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார் + "||" + Award for the 3 best police stations in Tamil Nadu presented by CM MK Stalin

