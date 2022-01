மாநில செய்திகள்

13 நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகளில் புதிய பஸ் நிலையம் அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு ஒப்புதல் + "||" + Approval to set up new bus stands in 13 urban areas including Kanchipuram and Cuddalore

13 நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகளில் புதிய பஸ் நிலையம் அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு ஒப்புதல்