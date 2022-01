மாநில செய்திகள்

கொரோனா தொற்று குறையும்பட்சத்தில் 10, 11, 12-ம் வகுப்புகளுக்கு 1-ந்தேதி முதல் பள்ளிகளை திறக்க முன்னுரிமை + "||" + Priority to open schools from 1st to 10th, 11th and 12th classes in case of corona infection reduction

