மாநில செய்திகள்

கடலூர்: பழைய கட்டிடம் இடிந்து விழுந்து பள்ளி மாணவர்கள் 2 பேர் பலி + "||" + Cuddalore: Two students were killed when an old building collapsed

கடலூர்: பழைய கட்டிடம் இடிந்து விழுந்து பள்ளி மாணவர்கள் 2 பேர் பலி