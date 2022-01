மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் பள்ளி கல்லூரிகள் அடுத்த வாரம் திறப்புஅமைச்சர் நமச்சிவாயம் சூசக தகவல் + "||" + Minister Namachchivayam has hinted that schools and colleges are likely to open in Puthuvai next week.

