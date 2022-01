மாநில செய்திகள்

புதுவையில் தொற்று பாதிப்பு குறைந்த நிலையில் ஒரே நாளில் 5 பேரின் உயிரை குடித்த கொரோனா + "||" + Five people have died of corona in a single day due to the low incidence of infection in Puduvai. 2,724 were healed.

புதுவையில் தொற்று பாதிப்பு குறைந்த நிலையில் ஒரே நாளில் 5 பேரின் உயிரை குடித்த கொரோனா