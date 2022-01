மாநில செய்திகள்

கொரோனா நிலவரம் குறித்து ஆய்வுக்கூட்டம்எந்த சூழ்நிலையையும் எதிர்கொள்ள தயாராக உள்ளோம்மத்திய மந்திரியிடம் ரங்கசாமி உறுதி + "||" + At a review meeting by the Union Minister on the spread of corona, First Minister Rangasamy said he was ready to face any situation.

கொரோனா நிலவரம் குறித்து ஆய்வுக்கூட்டம்எந்த சூழ்நிலையையும் எதிர்கொள்ள தயாராக உள்ளோம்மத்திய மந்திரியிடம் ரங்கசாமி உறுதி