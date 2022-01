மாநில செய்திகள்

காலாப்பட்டு சிறையில் விசாரணை கைதிக்குகஞ்சா, செல்போன் கொடுத்து அனுப்பிய 3 பேர் கைது + "||" + To a trial prisoner on parole 3 arrested for sending cannabis and cell phone

காலாப்பட்டு சிறையில் விசாரணை கைதிக்குகஞ்சா, செல்போன் கொடுத்து அனுப்பிய 3 பேர் கைது