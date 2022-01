7 ந்தேதி திருமணம் நடக்க இருந்த நிலையில் அழைப்பிதழ் கொடுக்கச்சென்ற புதுப்பெண் திடீர் மாயம்வாட்ஸ்அப்பில் ஆடியோ அனுப்பினார்

மாநில செய்திகள்

7 ந்தேதி திருமணம் நடக்க இருந்த நிலையில் அழைப்பிதழ் கொடுக்கச்சென்ற புதுப்பெண் திடீர் மாயம்வாட்ஸ்அப்பில் ஆடியோ அனுப்பினார் + "||" + The newlyweds who went to give wedding invitations to their friends near Kottucherry suddenly lost consciousness after sending audio on WhatsApp.

7 ந்தேதி திருமணம் நடக்க இருந்த நிலையில் அழைப்பிதழ் கொடுக்கச்சென்ற புதுப்பெண் திடீர் மாயம்வாட்ஸ்அப்பில் ஆடியோ அனுப்பினார்