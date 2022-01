மாநில செய்திகள்

கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்டாலும் ஆன்லைன் மூலமே தேர்வுகள் நடைபெறும் அமைச்சர் பொன்முடி உறுதி + "||" + Minister Ponmudi has assured that even though the colleges are open, the examinations will be held online

கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்டாலும் ஆன்லைன் மூலமே தேர்வுகள் நடைபெறும் அமைச்சர் பொன்முடி உறுதி