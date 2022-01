மாநில செய்திகள்

நீட் தேர்வில் வெற்றிபெற்று மருத்துவ படிப்பில் சேரும் கல் உடைக்கும் தொழிலாளி மகள் + "||" + Daughter of a stonemason who succeeds in the NEET exam and joins the medical course

நீட் தேர்வில் வெற்றிபெற்று மருத்துவ படிப்பில் சேரும் கல் உடைக்கும் தொழிலாளி மகள்