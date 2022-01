மாநில செய்திகள்

ஓட்டுனர் உரிமம் இன்றி பெண்கள் வாகனம் ஓட்டக் கூடாதுஅமைச்சர் சந்திரபிரியங்கா அறிவுறுத்தல் + "||" + Minister Chandrapriyanka advised women not to drive without a driver's license.

