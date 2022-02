மாநில செய்திகள்

புதுவையில் தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு நீட்டிப்புகட்டுப்பாடுகளுடன் வழிபாட்டு தலங்களில் பக்தர்கள் அனுமதி + "||" + The curfew with relaxation in Puduvayal has been extended till February 28. Night time restrictions have been revoked.

