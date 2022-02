மாநில செய்திகள்

1 முதல் 12ம் வகுப்பு வரை முழு நேரமும் செயல்படும் புதுவையில் பள்ளி கல்லூரிகள் 4 ந் தேதி திறப்பு அமைச்சர் நமச்சிவாயம் அறிவிப்பு + "||" + Schools and colleges in Puduvai open on the 4th Announcement by Minister Namachchivayam

