மாநில செய்திகள்

விளிம்பு நிலை மக்கள் மேம்பாட்டிற்கு பங்காற்றிய சிறந்த இதழியலாளருக்கு கலைஞர் எழுதுகோல் விருது + "||" + Artist Writing Award for Outstanding Journalist for Contributing to the Development of Marginalized People

விளிம்பு நிலை மக்கள் மேம்பாட்டிற்கு பங்காற்றிய சிறந்த இதழியலாளருக்கு கலைஞர் எழுதுகோல் விருது