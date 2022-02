மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தின் 26 மாவட்டங்களில் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்தது டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் தகவல் + "||" + Corona infestation in at least 26 districts of Tamil Nadu is reported by Dr. Radhakrishnan

தமிழகத்தின் 26 மாவட்டங்களில் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்தது டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் தகவல்