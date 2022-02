மாநில செய்திகள்

நகர கிராம பகுதிகளில் பலமணி நேரம் மின்தடைமின்துறை தலைமை அலுவலகம் முற்றுகை சாலை மறியல் + "||" + In Puduvai town and village, the public was involved in a road blockade due to power outages for several hours. The public besieged the power department headquarters and engaged in a struggle.

