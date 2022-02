மாநில செய்திகள்

பெரும்பாக்கம்: பஸ் புறப்பட தாமதமாவது குறித்து கேட்ட பெண் பயணி மீது டிரைவர்-கண்டக்டர் தாக்குதல் + "||" + Driver-conductor volley attack on female passenger who heard about bus departure delay

பெரும்பாக்கம்: பஸ் புறப்பட தாமதமாவது குறித்து கேட்ட பெண் பயணி மீது டிரைவர்-கண்டக்டர் தாக்குதல்