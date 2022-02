மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் பள்ளி கல்லூரிகள் நாளை திறப்புவகுப்பறைகளை சுத்தப்படுத்தும் பணி தீவிரம் + "||" + Schools and colleges in Pondicherry open tomorrow Intensity of work cleaning classrooms

புதுச்சேரியில் பள்ளி கல்லூரிகள் நாளை திறப்புவகுப்பறைகளை சுத்தப்படுத்தும் பணி தீவிரம்