மாநில செய்திகள்

வரும் கல்வியாண்டிலாவது நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கவும் - ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தல் + "||" + Take necessary action to cancel NEET examination in the coming academic year - O. Panneerselvam

வரும் கல்வியாண்டிலாவது நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கவும் - ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தல்