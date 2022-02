மாநில செய்திகள்

வனவிலங்குகளுக்கு பாதிப்பு: தண்டவாளம் அருகே சூரிய மின்சக்தி வேலிகள் அமைக்க வேண்டாம் + "||" + Impact on wildlife: Do not set up solar fences near the tracks

வனவிலங்குகளுக்கு பாதிப்பு: தண்டவாளம் அருகே சூரிய மின்சக்தி வேலிகள் அமைக்க வேண்டாம்