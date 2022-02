மாநில செய்திகள்

‘பப்ஜி’ மதனுக்கு சொகுசு வாழ்க்கை அமைத்து தர ரூ.3 லட்சம் லஞ்சம் கேட்ட புழல் சிறை அதிகாரி பணியிடை நீக்கம் + "||" + Punal jail officer fired for asking for Rs 3 lakh bribe to set up luxury life for 'Babji' Madan

‘பப்ஜி’ மதனுக்கு சொகுசு வாழ்க்கை அமைத்து தர ரூ.3 லட்சம் லஞ்சம் கேட்ட புழல் சிறை அதிகாரி பணியிடை நீக்கம்