மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாடு முழுவதும் டாஸ்மாக் பார்களை 6 மாதத்தில் மூடவேண்டும் ஐகோர்ட்டு அதிரடி உத்தரவு + "||" + Court orders closure of Tasmag bars across Tamil Nadu within 6 months

தமிழ்நாடு முழுவதும் டாஸ்மாக் பார்களை 6 மாதத்தில் மூடவேண்டும் ஐகோர்ட்டு அதிரடி உத்தரவு