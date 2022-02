மாநில செய்திகள்

கொடுத்த தொகைக்கு மூன்று மடங்கு பணம் தருவதாக மோசடி செய்த 8 பேர் கைது + "||" + Eight people have been arrested for fraudulently giving three times the amount given

கொடுத்த தொகைக்கு மூன்று மடங்கு பணம் தருவதாக மோசடி செய்த 8 பேர் கைது