மாநில செய்திகள்

நாளை முதல் முன்பதிவின்றி ஜிப்மரில் வெளிப்புற நோயாளிகள் பிரிவு தொடக்கம் + "||" + jipmer Hospital will be offering live treatment in the outpatient department without reservation from tomorrow.

நாளை முதல் முன்பதிவின்றி ஜிப்மரில் வெளிப்புற நோயாளிகள் பிரிவு தொடக்கம்