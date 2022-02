மாநில செய்திகள்

அம்பத்தூரில் நள்ளிரவில் ஆட்டோவில் வந்து 4 பேரை அரிவாளால் வெட்டிய ரவுடிகள் + "||" + The rowdies who came in an auto at midnight in Ambattur and cut 4 people with a scythe

அம்பத்தூரில் நள்ளிரவில் ஆட்டோவில் வந்து 4 பேரை அரிவாளால் வெட்டிய ரவுடிகள்