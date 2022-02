மாநில செய்திகள்

தேர்தல் நேரத்தில் பொய்யான வாக்குறுதிகளை கூறுவது தி.மு.க.வின் வேலை எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு + "||" + Edappadi Palanisamy of the DMK is accused of making false promises during the election

தேர்தல் நேரத்தில் பொய்யான வாக்குறுதிகளை கூறுவது தி.மு.க.வின் வேலை எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு