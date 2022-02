மாநில செய்திகள்

அப்பா பைத்தியசாமி கோவிலில் குருபூஜை விழாரங்கசாமி அன்னதானம் வழங்கினார் + "||" + First-Minister Rangasamy gave alms on the eve of Father Baithiyasamy's Gurupuja.

அப்பா பைத்தியசாமி கோவிலில் குருபூஜை விழாரங்கசாமி அன்னதானம் வழங்கினார்