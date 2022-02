மாநில செய்திகள்

கொள்முதல் நிலையத்தை திறக்ககோரி சாலையின் குறுக்கே நெல் மூட்டைகளை வைத்து விவசாயிகள் மறியல் + "||" + Farmers protest by placing bundles of paddy across the road demanding the opening of a procurement center

