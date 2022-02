மாநில செய்திகள்

சமூக நீதியை உறுதி செய்து, சமத்துவம், சம வாய்ப்பை நிலைநிறுத்த நீட் விலக்கப்படுகிறது சட்ட மசோதாவில் தகவல்

Need to ensure social justice and uphold equality, equal opportunity Information in the bill that excludes NEET

