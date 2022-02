மாநில செய்திகள்

நடிகர் விஜய் உத்தரவுப்படி நகர்ப்புற தேர்தலில் தனித்து போட்டி + "||" + Stand-alone contest in urban elections as directed by actor Vijay

நடிகர் விஜய் உத்தரவுப்படி நகர்ப்புற தேர்தலில் தனித்து போட்டி