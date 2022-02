மாநில செய்திகள்

பெண்களுக்கு ரூ.1,000 மாத உதவித்தொகை என்ன ஆனது? தேர்தல் பிரசாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி + "||" + What happened to the monthly allowance of Rs.1,000 for women? Edappadi Palanisamy question in the election campaign

பெண்களுக்கு ரூ.1,000 மாத உதவித்தொகை என்ன ஆனது? தேர்தல் பிரசாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி