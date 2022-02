மாநில செய்திகள்

புதுவை அரசு கேட்கும் திட்டங்களை நிறைவேற்றி தருவோம்மத்திய மந்திரி பிரகலாத் சிங் படேல் உறுதி + "||" + We will implement the projects requested by the puducherry government Union Minister Prakash Singh Patel confirmed

புதுவை அரசு கேட்கும் திட்டங்களை நிறைவேற்றி தருவோம்மத்திய மந்திரி பிரகலாத் சிங் படேல் உறுதி