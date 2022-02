மாநில செய்திகள்

மணல் கடத்தல் வழக்கில் கைதான கேரள பிஷப், 5 பாதிரியார்கள் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி + "||" + Bishop of Kerala arrested in sand smuggling case, 5 priests dismissed on bail

மணல் கடத்தல் வழக்கில் கைதான கேரள பிஷப், 5 பாதிரியார்கள் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி