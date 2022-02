மாநில செய்திகள்

சொத்து தகராறில் வெட்டிக்கொலை பெயிண்டர் தலையை துண்டித்து கோவில் வாசலில் வைத்து சென்ற கொடூரம் + "||" + The atrocity of beheading a murderer in a property dispute and leaving him at the door of the temple

சொத்து தகராறில் வெட்டிக்கொலை பெயிண்டர் தலையை துண்டித்து கோவில் வாசலில் வைத்து சென்ற கொடூரம்