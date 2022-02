மாநில செய்திகள்

பள்ளி மாணவர்களுக்கு நவதானியம் வாழைப்பழம்கவர்னர் தமிழிசை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் ஆலோசனை + "||" + Minister Namachchivayam held consultations with Governor Tamilisai Saundararajan regarding the provision of cereals and bananas to school children.

பள்ளி மாணவர்களுக்கு நவதானியம் வாழைப்பழம்கவர்னர் தமிழிசை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் ஆலோசனை