மாநில செய்திகள்

ரூ 89 லட்சம் மோசடி வழக்கு3 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருக்கும் வாலிபர்தேடப்படும் குற்றவாளியாக போலீசார் அறிவிப்பு + "||" + A young man who has been in hiding for 3 years Police notice as wanted criminal

ரூ 89 லட்சம் மோசடி வழக்கு3 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருக்கும் வாலிபர்தேடப்படும் குற்றவாளியாக போலீசார் அறிவிப்பு