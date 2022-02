மாநில செய்திகள்

கல்வி கட்டண விவகாரம் அரசு சமுதாய கல்லூரி மாணவர்கள் தர்ணா + "||" + Students of Laspet Government Community College were involved in the Tarna struggle over the issue of tuition fees.

கல்வி கட்டண விவகாரம் அரசு சமுதாய கல்லூரி மாணவர்கள் தர்ணா